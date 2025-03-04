Арестован мигрант-нелегал, убивший таксиста в Екатеринбурге. Фото

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Юсупову в суде понадобился переводчик
Юсупову в суде понадобился переводчик Фото:
новость из сюжета
Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отправили под стражу 24-летнего мигранта-нелегала Ба Угли Юсупова, обвиненного в убийстве 62-летнего таксиста Романа Баланчука. Решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU.

О том, чтобы поместить в следственный изолятор уроженца Узбекистана, в суд обратились сотрудники СК. За решеткой Юсупов будет минимум до 1 мая. Сам он вину признал и просил не заключать под стражу. «Буду помогать пострадавшим материально», — предлагал Юсупов.

Инцидент произошел утром 1 марта на Эльмаше. По предварительным данным, Юсупову якобы не понравилась езда Баланчука. Первый перегородил ему путь машиной, а затем ударил по лицу. На скорой потерпевшего увезли в больницу, где через несколько часов он скончался. У таксиста остались жена и дети. Коллеги отзываются о Романе как о неконфликтном человеке. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге отправили под стражу 24-летнего мигранта-нелегала Ба Угли Юсупова, обвиненного в убийстве 62-летнего таксиста Романа Баланчука. Решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU. О том, чтобы поместить в следственный изолятор уроженца Узбекистана, в суд обратились сотрудники СК. За решеткой Юсупов будет минимум до 1 мая. Сам он вину признал и просил не заключать под стражу. «Буду помогать пострадавшим материально», — предлагал Юсупов. Инцидент произошел утром 1 марта на Эльмаше. По предварительным данным, Юсупову якобы не понравилась езда Баланчука. Первый перегородил ему путь машиной, а затем ударил по лицу. На скорой потерпевшего увезли в больницу, где через несколько часов он скончался. У таксиста остались жена и дети. Коллеги отзываются о Романе как о неконфликтном человеке. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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