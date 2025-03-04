Арестован мигрант-нелегал, убивший таксиста в Екатеринбурге. Фото

04 марта 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Юсупову в суде понадобился переводчик Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге В Екатеринбурге отправили под стражу 24-летнего мигранта-нелегала Ба Угли Юсупова, обвиненного в убийстве 62-летнего таксиста Романа Баланчука. Решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU. О том, чтобы поместить в следственный изолятор уроженца Узбекистана, в суд обратились сотрудники СК. За решеткой Юсупов будет минимум до 1 мая. Сам он вину признал и просил не заключать под стражу. «Буду помогать пострадавшим материально», — предлагал Юсупов. Инцидент произошел утром 1 марта на Эльмаше. По предварительным данным, Юсупову якобы не понравилась езда Баланчука. Первый перегородил ему путь машиной, а затем ударил по лицу. На скорой потерпевшего увезли в больницу, где через несколько часов он скончался. У таксиста остались жена и дети. Коллеги отзываются о Романе как о неконфликтном человеке. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под стражу 24-летнего мигранта-нелегала Ба Угли Юсупова, обвиненного в убийстве 62-летнего таксиста Романа Баланчука. Решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU. О том, чтобы поместить в следственный изолятор уроженца Узбекистана, в суд обратились сотрудники СК. За решеткой Юсупов будет минимум до 1 мая. Сам он вину признал и просил не заключать под стражу. «Буду помогать пострадавшим материально», — предлагал Юсупов. Инцидент произошел утром 1 марта на Эльмаше. По предварительным данным, Юсупову якобы не понравилась езда Баланчука. Первый перегородил ему путь машиной, а затем ударил по лицу. На скорой потерпевшего увезли в больницу, где через несколько часов он скончался. У таксиста остались жена и дети. Коллеги отзываются о Романе как о неконфликтном человеке. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.