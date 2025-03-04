Стало известно, кто застрелил алтайского чиновника

Shot: убийцей алтайского чиновника оказался экс-глава комитета по делам молодежи
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Фенин застрелил Онищенко из охотничьего ружья, пишет Shot
Фенин застрелил Онищенко из охотничьего ружья, пишет Shot Фото:

Убийцей главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко стал экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. После убийства Фенин пытался покончить с собой.

«45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что  после убийства Фенин пытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации.

Отмечается, что между Фениным и Онищенко оставался неразрешенный конфликт. Ранее Фенин также занимался спортом и был призером по настольному теннису. Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. Об этом сообщал Следственный комитет России.

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Убийцей главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко стал экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. После убийства Фенин пытался покончить с собой. «45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что  после убийства Фенин пытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации. Отмечается, что между Фениным и Онищенко оставался неразрешенный конфликт. Ранее Фенин также занимался спортом и был призером по настольному теннису. Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. Об этом сообщал Следственный комитет России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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