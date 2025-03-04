Стало известно, кто застрелил алтайского чиновника

Убийцей главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко стал экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. После убийства Фенин пытался покончить с собой.
«45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после убийства Фенин пытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации.
Отмечается, что между Фениным и Онищенко оставался неразрешенный конфликт. Ранее Фенин также занимался спортом и был призером по настольному теннису. Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. Об этом сообщал Следственный комитет России.
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