Ученых челябинского вуза обязали заработать на науке в 30 раз больше денег

Ученых Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) обязали в 2025 году заработать за счет научной деятельности в 30 раз больше денег, чем годом ранее. Как URA.RU рассказал источник, рост планов для каждого подразделения свой, но минимальный рост — на 70%.
«Научная деятельность должна приносить доходы. На каждого преподавателя во всех подразделениях предусмотрена норма выработки. Факт 2024 года в Юридическом институте составил примерно шесть миллионов рублей. На 2025 год запланировали заработать сразу 170 миллионов», — пояснил URA.RU источник в ЮУрГУ.
Ученые должны выполнять научно-исследовательские работы и реализовывать свои изобретения, которые востребованы реальным сектором экономики. Также в зачет идут гранты на научные разработки. В 2025 году каждый преподаватель должен в среднем принести вузу по два миллиона рублей. Формируя планы, руководство определило требования исходя из численности научных институтов. Путем перемножения штатной численности на норму, получили трудно достижимые показатели.
В распоряжении URA.RU имеется перечень с разнарядкой по высшим школам и научным институтам. Институт спорта, туризма и сервиса в 2024 году принес вузу 8,438 миллиона рублей, план на 2025 — 165,851 миллиона рублей. Институт медиа и социально-гуманитарных наук заработал в 2024 году 33,258 млн рублей, но теперь придется выдать 155,9 миллиона. Аналогичная динамика роста во всех подразделениях.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу учебного заведения. В случае получения ответа он будет опубликован.
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