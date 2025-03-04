Участника ОПГ, наживавшегося на челябинских дорогах, просят отправить в колонию

В Центральном районном суде Челябинска 4 марта состоялись прения сторон по делу в отношении сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова. Он проходит по делу дорожной ОПГ. Ее лидера, Нвера Колозяна, уже осудили. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, Галлямова попросили отправить в колонию вслед за Колозяном.
«Гособвинитель ориентировал суд окончательно назначить Галлямову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима. Со штрафом в пятикратном размере взятки, то есть 40 млн 380 тысяч 273 рубля», — сообщили URA.RU в прокуратуре Центрального района Челябинска.
Также прокурор просил суд назначить Галлямову запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах, государственных и муниципальных учреждениях. Сроком на пять лет.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда, сторона защиты в свою очередь просила суд назначить любое наказание, не связанное с изоляцией. Адвокаты просили, в случае назначения наказания в виде лишения свободы, применить 73 статью УК РФ, то есть условный порядок отбывания наказания.
Галлямов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Совместно с Колозяном и Никитой Иноземцевым он стал первым в разработке силовиков. После правоохранители вышли на следы других участников ОПГ, начались массовые посадки. Тогда были задержаны: Колозян-младший (Гарник), начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев. Все они, как полагало следствие, были причастны к хищениям на дорожных работах. Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.
Ниточки, по версии следователей, вели непосредственно в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. Но предъявить руководителям было нечего. Вскоре же действующий и бывший министры в лице Алексея Нечаева и Дмитрия Микулика были задержаны. У следствия появились данные об их причастности к картельному сговору, который был организован бывшим главой области Борисом Дубровским. Вместе с чиновниками под следствие попали экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Всех их обвинили в растрате госбюджета.
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