Челябинская ФСБ разгромила ОПГ дорожников, наживавшихся на нацпроектах

13 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

В отношении участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудниками УФСБ по Челябинской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. «Задержаны руководитель крупнейшей подрядной организации в сфере ремонта и обслуживания дорог — ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвер Колозян. Вместе с ним также по делу проходят сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ „Челябинскавтодор“ и ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“», — рассказал источник. По данным URA.RU Колозян на систематической основе передавал взятки в особо крупном размере за общее покровительство, беспрепятственную приемку фактически не выполненных и некачественно выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Следственные действия проведены по местам жительства участников преступной группы, в министерстве дорожного хозяйства области, ОГКУ «Челябинскавтодор», «ЮУЦДИИ». В СКР по региону возбуждены уголовные дела по фактам дачи, получения, и посредничестве при передаче взяток в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об аресте участников группировки. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе областного следкома сообщили, что уточнят информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудниками УФСБ по Челябинской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. «Задержаны руководитель крупнейшей подрядной организации в сфере ремонта и обслуживания дорог — ООО „УРАЛДОРСТРОЙ“ Нвер Колозян. Вместе с ним также по делу проходят сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ „Челябинскавтодор“ и ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“», — рассказал источник. По данным URA.RU Колозян на систематической основе передавал взятки в особо крупном размере за общее покровительство, беспрепятственную приемку фактически не выполненных и некачественно выполненных работ в рамках реализации 124 государственных и муниципальных контрактов на сумму более 5,9 млрд рублей. Следственные действия проведены по местам жительства участников преступной группы, в министерстве дорожного хозяйства области, ОГКУ «Челябинскавтодор», «ЮУЦДИИ». В СКР по региону возбуждены уголовные дела по фактам дачи, получения, и посредничестве при передаче взяток в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об аресте участников группировки. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе областного следкома сообщили, что уточнят информацию.