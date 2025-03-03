03 марта 2025

В Тюмени автобус сбил школьника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил травмы
Ребенок получил травмы Фото:

В Тюмени автобус сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«13-летний подросток сбит сегодня автобусом 22-го маршрута на улице Газовиков, 61. По предварительным данным, школьник переходил улицу вне пешеходного перехода. Он травмирован», — рассказали в ГАИ.

Проверку по факту наезда также начали в прокуратуре. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Удар был такой силы, что у автобуса повредилось лобовое
Удар был такой силы, что у автобуса повредилось лобовое
Фото:

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В Тюмени автобус сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «13-летний подросток сбит сегодня автобусом 22-го маршрута на улице Газовиков, 61. По предварительным данным, школьник переходил улицу вне пешеходного перехода. Он травмирован», — рассказали в ГАИ. Проверку по факту наезда также начали в прокуратуре. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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