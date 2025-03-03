Ребенок получил травмы
В Тюмени автобус сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«13-летний подросток сбит сегодня автобусом 22-го маршрута на улице Газовиков, 61. По предварительным данным, школьник переходил улицу вне пешеходного перехода. Он травмирован», — рассказали в ГАИ.
Проверку по факту наезда также начали в прокуратуре. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Удар был такой силы, что у автобуса повредилось лобовое
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