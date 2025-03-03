03 марта 2025

Руководитель Госавтоинспекции ЯНАО остался без заместителей

Заместитель начальника ГАИ ЯНАО Зеленов вышел на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместитель руководителя ГАИ ЯНАО вышел на пенсию
Заместитель руководителя ГАИ ЯНАО вышел на пенсию Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полковник полиции Василий Гучко, временно исполняющий обязанности руководителя окружной ГАИ, остался без заместителей. Его заместитель — подполковник Дмитрий Зеленов ушел на пенсию, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полиции.

«Заместитель начальника ГАИ ЯНАО Дмитрий Зеленов вышел на пенсию. В руководстве Госавтоинспекции остался временно исполняющий обязанности начальника — Василий Гучко», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Гучко и Зеленов состояли в должностях заместителей руководителя окружного ГАИ. После перевода экс-начальника ГАИ ЯНАО Павла Шаблинского на аналогичную должность в Луганскую народную республику в сентябре 2024 года, Гучко назначен временно исполняющим обязанности начальника окружной Госавтоинспекции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полковник полиции Василий Гучко, временно исполняющий обязанности руководителя окружной ГАИ, остался без заместителей. Его заместитель — подполковник Дмитрий Зеленов ушел на пенсию, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полиции. «Заместитель начальника ГАИ ЯНАО Дмитрий Зеленов вышел на пенсию. В руководстве Госавтоинспекции остался временно исполняющий обязанности начальника — Василий Гучко», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Гучко и Зеленов состояли в должностях заместителей руководителя окружного ГАИ. После перевода экс-начальника ГАИ ЯНАО Павла Шаблинского на аналогичную должность в Луганскую народную республику в сентябре 2024 года, Гучко назначен временно исполняющим обязанности начальника окружной Госавтоинспекции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...