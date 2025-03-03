Руководитель Госавтоинспекции ЯНАО остался без заместителей

Полковник полиции Василий Гучко, временно исполняющий обязанности руководителя окружной ГАИ, остался без заместителей. Его заместитель — подполковник Дмитрий Зеленов ушел на пенсию, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полиции.
«Заместитель начальника ГАИ ЯНАО Дмитрий Зеленов вышел на пенсию. В руководстве Госавтоинспекции остался временно исполняющий обязанности начальника — Василий Гучко», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Гучко и Зеленов состояли в должностях заместителей руководителя окружного ГАИ. После перевода экс-начальника ГАИ ЯНАО Павла Шаблинского на аналогичную должность в Луганскую народную республику в сентябре 2024 года, Гучко назначен временно исполняющим обязанности начальника окружной Госавтоинспекции.
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