Экс-начальник ГАИ ЯНАО Шаблинский получил аналогичную должность в ЛНР. Фото

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Полковник Шаблинский получил должность начальника управления ГАИ в ЛНР
Полковник Шаблинский получил должность начальника управления ГАИ в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Экс-руководитель управления Госавтоинспекции ЯНАО Павел Шаблинский получил аналогичный пост в Луганской Народной Республике. Информация опубликована на официальном сайте ведомства ЛНР.

«Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Луганской Народной Республике полковник полиции Павел Шаблинский», — сообщается на официальном сайте ведомства. С поста руководителя ГАИ ЯНАО Шаблинский ушел 5 сентября.

Он возглавлял окружную Госавтоинспекцию ровно год. В сентябре 2023 года Шаблинский был переведен из Ненецкого автономного округа. 

Павел Шаблинский получил должность в ЛНР
Павел Шаблинский получил должность в ЛНР
Фото:

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Экс-руководитель управления Госавтоинспекции ЯНАО Павел Шаблинский получил аналогичный пост в Луганской Народной Республике. Информация опубликована на официальном сайте ведомства ЛНР. «Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Луганской Народной Республике полковник полиции Павел Шаблинский», — сообщается на официальном сайте ведомства. С поста руководителя ГАИ ЯНАО Шаблинский ушел 5 сентября. Он возглавлял окружную Госавтоинспекцию ровно год. В сентябре 2023 года Шаблинский был переведен из Ненецкого автономного округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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