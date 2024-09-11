Полковник Шаблинский получил должность начальника управления ГАИ в ЛНР
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
Экс-руководитель управления Госавтоинспекции ЯНАО Павел Шаблинский получил аналогичный пост в Луганской Народной Республике. Информация опубликована на официальном сайте ведомства ЛНР.
«Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Луганской Народной Республике полковник полиции Павел Шаблинский», — сообщается на официальном сайте ведомства. С поста руководителя ГАИ ЯНАО Шаблинский ушел 5 сентября.
Он возглавлял окружную Госавтоинспекцию ровно год. В сентябре 2023 года Шаблинский был переведен из Ненецкого автономного округа.
Павел Шаблинский получил должность в ЛНР
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