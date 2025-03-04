В России начнут применять вакцину против рака

Новая персонализированная онковакцина против колоректального рака, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), представляет собой дополнительный инструмент в арсенале борьбы с онкологическими заболеваниями, но не предназначена для замены традиционных методов лечения. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова, отметив, что препарат может начать применяться с 2025 года.
«Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина — это дополнительная опция в линейке тех методов, которые традиционно хорошо себя зарекомендовали и продолжают развиваться», — заявила Скворцова на пленарном заседании всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество». Ее слова передает ТАСС.
Она отметила, что вакцина включает в себя элементы генной терапии, позволяющие вводить препарат непосредственно в опухоль для ее уничтожения. Таким образом она ответила на вопрос о том. заменит ли новая вакцина традиционные методы лечения онкологии.
Скворцова добавила, что к 2024 году был завершен трехлетний период доклинических испытаний неоантигенной вакцины против колоректального рака. Так, были подтверждены безопасность и высокая уровень переносимости данной вакцины на экспериментальных животных. Ее могут начать применять уже в текущем году, передает «Национальная служба новостей». Глава ФМБА также отметила, что сейчас находятся на заключительных этапах разработки неоантигенные и Т-лимфоцитарные клеточные вакцины против меланомы и глиобластомы, и планируется начать клинические испытания нового противоопухолевого генноинженерного средства.
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