03 марта 2025

В ЯНАО переобуют спасателей на 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Для пожарных Ямала закупят новую обувь
Для пожарных Ямала закупят новую обувь Фото:

В ЯНАО намерены закупить летню и зимнюю обувь для районных отрядов противопожарной службы. Стоимость закупки оценивается в 1,5 млн рублей, следует из данных торгов.

Как сообщается на портале ЕИС «Закупки», окружной противопожарной службе необходимо закупить из натуральных материалов летнюю и зимнюю обувь, в том числе валенки — всего 153 пары. Получатели товара — районные отряды противопожарной службы в ЯНАО. Контракт должен быть исполнен к 30 июня 2025 года. Начальная контракта — 1,5 млн рублей. Аукцион уже состоялся, комиссия подводит итоги.

Ранее для нужд спасателей Ямала собирались закупить два беспилотника дальнего действия «Лунь-20», которые заменят старые модели. Обновление техники запланировано на 2025 год. 

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В ЯНАО намерены закупить летню и зимнюю обувь для районных отрядов противопожарной службы. Стоимость закупки оценивается в 1,5 млн рублей, следует из данных торгов. Как сообщается на портале ЕИС «Закупки», окружной противопожарной службе необходимо закупить из натуральных материалов летнюю и зимнюю обувь, в том числе валенки — всего 153 пары. Получатели товара — районные отряды противопожарной службы в ЯНАО. Контракт должен быть исполнен к 30 июня 2025 года. Начальная контракта — 1,5 млн рублей. Аукцион уже состоялся, комиссия подводит итоги. Ранее для нужд спасателей Ямала собирались закупить два беспилотника дальнего действия «Лунь-20», которые заменят старые модели. Обновление техники запланировано на 2025 год. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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