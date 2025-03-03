В ЯНАО переобуют спасателей на 1,5 млн рублей

В ЯНАО намерены закупить летню и зимнюю обувь для районных отрядов противопожарной службы. Стоимость закупки оценивается в 1,5 млн рублей, следует из данных торгов.
Как сообщается на портале ЕИС «Закупки», окружной противопожарной службе необходимо закупить из натуральных материалов летнюю и зимнюю обувь, в том числе валенки — всего 153 пары. Получатели товара — районные отряды противопожарной службы в ЯНАО. Контракт должен быть исполнен к 30 июня 2025 года. Начальная контракта — 1,5 млн рублей. Аукцион уже состоялся, комиссия подводит итоги.
Ранее для нужд спасателей Ямала собирались закупить два беспилотника дальнего действия «Лунь-20», которые заменят старые модели. Обновление техники запланировано на 2025 год.
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