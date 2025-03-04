04 марта 2025

Где покупают земельные участки под ИЖС состоятельные пермяки

В Перми самые дорогие участки под ИЖС находятся в Курье и в Демидково
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми стоимость сотки достигает 1 млн рублей
В Перми стоимость сотки достигает 1 млн рублей Фото:

Состоятельные жители Перми предпочитают покупать участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Верхняя Курья. За чертой города для коттеджей премиум класса выбирают земли в Демидково. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова.

«Участки по максимальной стоимости в регионе продают в Перми. Либо это должны быть брендовые известные места. Такие участки находятся в Добрянском округе рядом с Демидково. Там стоимость сотки в среднем составляет 500 тысяч рублей. В Перми довольно известным местом является Верхняя Курья. Здесь цена за сотку в среднем достигает 1 млн рублей», — сообщила Екатерина Пахомова корреспонденту агентства.

Она отметила, что в элитном сегменте ИЖС сейчас наблюдается падение спроса. По мнению агента по недвижимости, одна из причин заключается в ограниченном количестве покупателей. «Был период подъема спроса на элитную недвижимость, когда многие состоятельные горожане покупали дорогие участки, искали хорошие варианты. Сейчас ситуация изменилась, и остались только разовые продажи. Поэтому владельцы участков, где сотка стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей, готовы идти на торг и скидывать цену», — отметила риелтор.

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Состоятельные жители Перми предпочитают покупать участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Верхняя Курья. За чертой города для коттеджей премиум класса выбирают земли в Демидково. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова. «Участки по максимальной стоимости в регионе продают в Перми. Либо это должны быть брендовые известные места. Такие участки находятся в Добрянском округе рядом с Демидково. Там стоимость сотки в среднем составляет 500 тысяч рублей. В Перми довольно известным местом является Верхняя Курья. Здесь цена за сотку в среднем достигает 1 млн рублей», — сообщила Екатерина Пахомова корреспонденту агентства. Она отметила, что в элитном сегменте ИЖС сейчас наблюдается падение спроса. По мнению агента по недвижимости, одна из причин заключается в ограниченном количестве покупателей. «Был период подъема спроса на элитную недвижимость, когда многие состоятельные горожане покупали дорогие участки, искали хорошие варианты. Сейчас ситуация изменилась, и остались только разовые продажи. Поэтому владельцы участков, где сотка стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей, готовы идти на торг и скидывать цену», — отметила риелтор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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