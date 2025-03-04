Где покупают земельные участки под ИЖС состоятельные пермяки

Состоятельные жители Перми предпочитают покупать участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Верхняя Курья. За чертой города для коттеджей премиум класса выбирают земли в Демидково. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова.
«Участки по максимальной стоимости в регионе продают в Перми. Либо это должны быть брендовые известные места. Такие участки находятся в Добрянском округе рядом с Демидково. Там стоимость сотки в среднем составляет 500 тысяч рублей. В Перми довольно известным местом является Верхняя Курья. Здесь цена за сотку в среднем достигает 1 млн рублей», — сообщила Екатерина Пахомова корреспонденту агентства.
Она отметила, что в элитном сегменте ИЖС сейчас наблюдается падение спроса. По мнению агента по недвижимости, одна из причин заключается в ограниченном количестве покупателей. «Был период подъема спроса на элитную недвижимость, когда многие состоятельные горожане покупали дорогие участки, искали хорошие варианты. Сейчас ситуация изменилась, и остались только разовые продажи. Поэтому владельцы участков, где сотка стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей, готовы идти на торг и скидывать цену», — отметила риелтор.
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