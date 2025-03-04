Отчим, избивавший ребенка в Перми, оказался злостным должником

Житель Перми, который год избивал своего пасынка, а 2 марта едва не утопил его, оказался злостным неплательщиком по кредитам и за жилищно-коммунальные услуги. Согласно картотеке судебных приставов, в отношении него возбуждено три исполнительных производства.
«В общей сложности мужчина должен 180 тысяч рублей. Это долги по кредитам, коммунальным платежам и иные задолженности. Первая задолженность у мужчины появилась в 2018 году», — следует из данных на сайте ГУФССП. Источник знакомый с задержанным мужчиной рассказал, что он неоднократно оформлял займы в микрофинансовых организациях. По мнению собеседника, именно эти средства могли стать частью долга.
В социальных сетях отчим избитого ребенка в основном подписан на сообщества о богатстве и силе разума. «Я миллиардер», «Менталитет богача», «Одержимые бизнесом», «Думай и богатей», «Сила подсознания», «Секреты успеха» — лишь немногая часть публичных сообществ, на которые он подписан. В 2023 году он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» торговал репликами Apple Airpods Pro.
О том, что уроженец Серова, а ныне житель Перми целый год избивает своего пасынка стало известно 2 марта. Он в дневное время избил 9-летнего мальчика и пытался его утопить. Школьнику удалось сбежать из квартиры. Оказавшись в мокрой одежде, босиком на улице мальчик стал просить помощи у прохожих. Все это попало на камеры видеонаблюдения и было опубликовано в интернете. Мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. По факту истязания ребенка возбуждено уголовное дело, а сам отчим задержан.
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