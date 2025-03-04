Экс-главу российской «дочки» Google оштрафовали на 232 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы бывшего гендиректора ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) Юлии Соловьевой. Это было сделано по требованию конкурсного управляющего Валерия Таляровского, который представляет интересы данной компании. Общая сумма активов — 232,7 млн рублей, говорится в заявлении суда.
«Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора ООО „Гугл“ (дочерняя структура Google) Юлии Соловьевой в размере 232,7 миллиона рублей», — говорится в заявлении суда. Информацию передает РАПСИ.
Основанием для такого решения послужило обращение Таляровского, в котором он указывал на необходимость привлечения к ответственности Соловьевой и других руководителей за обязательства Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited. Среди прочих также фигурирует имя бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона. Валерий Таляровский отметил, что арест имущества является обеспечительной мерой, которая необходима для защиты интересов кредиторов в ходе процедуры банкротства. Так, среди арестованного имущества Юлии Соловьевой оказались земельный участок, жилой дом в Подмосковье и мотоцикл марки BMW.
Компания «Гугл» объявила о своем намерении подать на банкротство в мае 2022 года. В сентябре того же года суд удовлетворил это заявление, установив над компанией наблюдение на полгода. После подачи апелляции в ноябре было принято решение о продолжении процедуры наблюдения и назначении нового временного управляющего — Таляровского, представляющего саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». В октябре 2023 года суд официально признал ООО «Гугл» банкротом. Валерий Таляровский заявил, что сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, достигает почти 54 млрд рублей. Также суд рассмотрел просьбу Толяровского о приоритетном удовлетворении требований бывших сотрудников компании перед требованиями текущих кредиторов.
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