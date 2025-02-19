Суд удовлетворит в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл»

Арбитражный суд Москвы рассмотрел просьбу конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о приоритетном удовлетворении требований бывших сотрудников компании перед требованиями текущих кредиторов. Об этом сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян, присутствовавший на заседании.
«Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО „Гугл“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Зурабяна. При этом в соответствии с действующим законодательством установлен следующий порядок приоритетности: требования работников рассматриваются после того, как будут удовлетворены претензии текущих кредиторов.
Таляровский в своем заявлении подчеркнул важность данного дела, связанного с нарушениями законов России со стороны Google LLC, в том числе игнорированием требований Роскомнадзора и неисполнением судебных актов. Штрафные санкции, наложенные на Google LLC, исполняются за счет активов ООО «Гугл», которое выступает в роли ее представительства на территории России. Это приводит к увеличению текущих обязательств ООО «Гугл» и создает препятствия для выполнения требований, предъявленных бывшими сотрудниками компании.
Текущими кредиторами, число которых достигает 19, являются лица и организации, чьи финансовые требования возникли после начала процедуры банкротства. Среди них находится Межрегиональная инспекция ФНС для крупнейших налогоплательщиков № 7, а также несколько российских телеканалов. Специфика требований к ООО «Гугл» заключается в астрентах, начисление которых было ограничено судебным решением.
Общий размер финансовых требований по зарплате около 200 бывших сотрудников достигает приблизительно 480 миллионов рублей. Кроме того, к этим требованиям добавляются налог на доходы физических лиц и страховые взносы на общую сумму около 240 миллионов рублей.
Таляровский подчеркивает, что Google LLC не соблюдает законодательство РФ, игнорируя требования к блокировке запрещенной информации и не выплачивая штрафы, что приводит к продолжению начисления и взысканию долгов за счет активов ООО «Гугл». Он также указывает на то, что в настоящее время осуществляется процесс взыскания дебиторской задолженности ООО «Гугл», составляющей, согласно бухгалтерской отчетности компании за 2023 год, 16,16 миллиарда рублей. Эта задолженность является по сути единственным активом компании, который может быть использован для удовлетворения требований кредиторов.
В заявлении также отмечается, что Google LLC уклоняется от выполнения решения суда, которое признало недействительными операции по перечислению примерно 10 миллиардов рублей в виде дивидендов из ООО «Гугл» перед его банкротством. Управляющий выражает мнение, что умышленное игнорирование компанией Google судебных решений и законодательства РФ приводит к усугублению финансового состояния ООО «Гугл», обостряя разрыв между возрастающими обязательствами и активами компании.
Бывшие сотрудники компании ООО «Гугл» выразили поддержку заявлению управляющего. В своем ответе они указали на отсутствие в законодательстве о банкротстве четких положений, регулирующих изменение порядка удовлетворения требований кредиторов в условиях нестандартных обстоятельств. Они подчеркнули, что применение такой нормы допустимо в случаях, когда это соответствует интересам конкурсной массы должника и учитывает баланс интересов всех участвующих кредиторов.
В отзыве также акцентируется внимание на том, что процесс банкротства ООО «Гугл» носит исключительно процедурный характер. Указывается, что объем требований, заявленных в реестре текущих платежей, не только значительно превосходит реальные долги компании, но и превышает общий объем денежных средств в мире, составляющий 2,8 дуодециллиона рублей. В документе от сотрудников отмечается, что заявленный размер текущих обязательств является результатом неправомерного и формального использования требований со стороны кредиторов-телеканалов.
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