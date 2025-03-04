Сразу два банка объявили о снижении ставок по программам ипотеки

Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по ипотечным программам с 4 марта. Об этом сообщают пресс-службы кредитных организаций.
«„Сбер“ уменьшил ставки на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от первоначального взноса. В итоге по кредитам на новостройки с первоначальным взносом от 20 до 50% ставка составит 28,7%, а по аналогичным ссудам на готовое жилье — 28,1%», — передает РБК сообщение пресс-службы. Банк ВТБ так же объявил о корректировке ставок по комбинированной ипотеке, снизив их с 12,08% до 9,51%. Представители банка сообщили о планах пересмотреть условия по стандартной рыночной ипотеке.
Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов также подтвердил РБК намерение снизить ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время. В то время как МТС-банк не рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке, даже на фоне стабильно высокой ключевой ставки. Эксперты отмечают, что несмотря на некоторое смягчение условий ипотеки со стороны банков, ставки по кредитам на жилье остаются слишком высокими для большинства граждан России.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала увеличение объема ипотечного кредитования на 5% к 2025 году. Она подчеркнула, что рост ипотечного портфеля в прошлом году составил 13%, передает RT.
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