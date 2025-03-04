В Госдуме раскрыли заманчивое предложение Маска Зеленскому

Американский бизнесмен Илон Маск предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому план, который может сыграть ключевую роль в его судьбе — покинуть Украину. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу», — заявил Шеремет. Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, возможно, что подобного рода предложение может быть последним шансом для Владимира Зеленского, который предоставят ему страны Европейского союза. Депутат Госдумы также отметил, что инициатива Илона Маска в отношении будущего Зеленского могла бы стать основой для мирного решения украинского конфликта.
Ранее Илон Маск выступил с предложением к президенту Украины подать в отставку в обмен на амнистию. Он утверждал, что такой шаг будет способствовать мирному переходу к демократии в стране. Таким образом Маск прокомментировал пост в соцсетях о том, что окончание украинского конфликта повлечет за собой завершение президентского срока Владимира Зеленского.
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