03 марта 2025

Маск предложил Зеленскому сбежать из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск сделал жесткое предложение Зеленскому
Маск сделал жесткое предложение Зеленскому Фото:

Американский предприниматель Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому снять с себя полномочия президента и сбежать в нейтральную страну. Об этом он написал в Х. 

«Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск. Это было ответом на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли, который предположил, что Зеленский отправится в тюрьму после окончания конфликта на Украине. 

Ранее Маск поддержал обвинения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского в уклонении от военной службы. Зеленский четыре раза избегал повесток в военкомат.

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Американский предприниматель Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому снять с себя полномочия президента и сбежать в нейтральную страну. Об этом он написал в Х.  «Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск. Это было ответом на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли, который предположил, что Зеленский отправится в тюрьму после окончания конфликта на Украине.  Ранее Маск поддержал обвинения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского в уклонении от военной службы. Зеленский четыре раза избегал повесток в военкомат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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