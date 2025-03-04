В ЯНАО возбудили уголовное дело из-за опасных трещин в новом доме

В Новом Уренгое следователи возбудили уголовное дело после жалоб жильцов на трещины в стенах жилого дома по улице Тундровой. Проблема поставила под угрозу безопасность жильцов. Необходимые судебные экспертизы уже назначили, сообщают в окружном следкоме.
«По результатам доследственной проверки следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома 12 по улице Тундровая возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — пишет telegram-канал «Следком ЯНАО». Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы.
В Новом Уренгое у дома, построенного в 2022 году, начали трескаться стены. Следователи считают, что трещины появились из-за неравномерной усадки грунта под домом. Застройщик пытается провести дополнительное усиление грунтов, однако процесс деформации здания все равно продолжается.
В свою очередь, представители администрации ответили, что сейчас идет проверка состояния фундамента многоквартирного дома, в том числе геодезический мониторинг за усадкой и изменением по высоте отметок строительных конструкций.
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