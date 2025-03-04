Зеленский попросил Трампа дать ему второй шанс после встречи в Белом доме

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Зеленский заявил, что сожалеет об итогах переговоров в Белом доме и хочет все исправить
Зеленский заявил, что сожалеет об итогах переговоров в Белом доме и хочет все исправить Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

На Украине хотят получить вт рой шанс от США после скандальных переговорах о сделке по редкоземельным металлам в Белом доме 1 марта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что он сожалеет о таком итоге встречи. 

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Пришло время все исправить», — написал Зеленский в соцсети Х.  

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что президент Украины не сможет вновь посетить Овальный кабинет в Белом доме до тех пор, пока не начнет обсуждение деталей мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Также американский вице-президент подчеркнул, что мирное соглашение вряд ли удовлетворит все сторон. Для достижения согласия необходимы уступки от каждой из сторон конфликта, передает деловое издание «Взгляд». 

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На Украине хотят получить вт рой шанс от США после скандальных переговорах о сделке по редкоземельным металлам в Белом доме 1 марта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что он сожалеет о таком итоге встречи.  «Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Пришло время все исправить», — написал Зеленский в соцсети Х.   Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что президент Украины не сможет вновь посетить Овальный кабинет в Белом доме до тех пор, пока не начнет обсуждение деталей мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Также американский вице-президент подчеркнул, что мирное соглашение вряд ли удовлетворит все сторон. Для достижения согласия необходимы уступки от каждой из сторон конфликта, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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