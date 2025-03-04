Поселения Тюменского района остались без газа из-за аварии

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Сотни тюменцев остались без газа
Сотни тюменцев остались без газа Фото:

Жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района попали под неплановое отключение газа. Дело в том, что на Московском тракте произошло повреждение газопровода. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии. 4 марта 2025 года произошло повреждение магистрального газопровода в областном центре, под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского муниципального района», — написано в telegram-канале ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В газовой службе же сообщили, что последствия аварии будут устранены завтра — 5 марта — после 12:00.

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Жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района попали под неплановое отключение газа. Дело в том, что на Московском тракте произошло повреждение газопровода. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии. 4 марта 2025 года произошло повреждение магистрального газопровода в областном центре, под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского муниципального района», — написано в telegram-канале ведомства. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В газовой службе же сообщили, что последствия аварии будут устранены завтра — 5 марта — после 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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