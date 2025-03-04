Поселения Тюменского района остались без газа из-за аварии

Жители Московского, Переваловского и Успенского поселений Тюменского района попали под неплановое отключение газа. Дело в том, что на Московском тракте произошло повреждение газопровода. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.
«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии. 4 марта 2025 года произошло повреждение магистрального газопровода в областном центре, под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского муниципального района», — написано в telegram-канале ведомства.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В газовой службе же сообщили, что последствия аварии будут устранены завтра — 5 марта — после 12:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!