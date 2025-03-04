В Нижнем Тагиле младенца бросили на скамейке

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружили новорожденного ребенка на скамейке на улице Красноармейская (Ленинский район). Полиция занимается поисками родителей малыша, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Необычную находку обнаружил один из местных жителей, когда выходил из подъезда дома. Сверток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. Он развернул его и понял, что стал свидетелем происшествия, возможно, криминального характера. Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Следует отдать должное мужчине, он не прошел мимо, взял на руки грудничка и занес его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку», — уточнил полковник Горелых.
Полицейские вместе с сотрудниками службы ПДН опрашивают жителей, которые живут рядом с местом ЧП. Кроме этого, следователи просматривают записи с видеокамер.
По версии следствия, ребенка оставил неизвестный мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по третьей части статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного). Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах случившегося, просят обратиться в дежурную часть по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8343-358-71-61.
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