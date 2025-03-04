04 марта 2025

У здания ИТМО в Петербурге водитель BMW X5 открыл огонь по девушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая получила огнестрельное ранение и была обнаружена очевидцами в тяжелом состоянии
Пострадавшая получила огнестрельное ранение и была обнаружена очевидцами в тяжелом состоянии Фото:

Около здания ИТМО на Кронверкском проспекте 49 в Санкт-Петербурге прозвучали выстрелы. Это уже вторая стрельба за вечер. Разыскивается владелец темной BMW X5. Об этом сообщает telegram-канал «Дорожный инспектор».

«Петроградский район. Ищут BMW X5 и стрелявшего водителя. Стрелял бывший молодой человек девушки», — пишут авторы поста.

Предварительно, неизвестный мужчина открыл огонь по девушке прямо на тротуаре. Пострадавшая получила огнестрельное ранение и была обнаружена очевидцами в тяжелом состоянии. Стрелявшим оказался бывший молодой человек пострадавшей. После совершения преступления он скрылся на автомобиле BMW X5 темного цвета, в связи с чем полиция объявила в городе план «Перехват». Все обстоятельства выясняются.

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Около здания ИТМО на Кронверкском проспекте 49 в Санкт-Петербурге прозвучали выстрелы. Это уже вторая стрельба за вечер. Разыскивается владелец темной BMW X5. Об этом сообщает telegram-канал «Дорожный инспектор». «Петроградский район. Ищут BMW X5 и стрелявшего водителя. Стрелял бывший молодой человек девушки», — пишут авторы поста. Предварительно, неизвестный мужчина открыл огонь по девушке прямо на тротуаре. Пострадавшая получила огнестрельное ранение и была обнаружена очевидцами в тяжелом состоянии. Стрелявшим оказался бывший молодой человек пострадавшей. После совершения преступления он скрылся на автомобиле BMW X5 темного цвета, в связи с чем полиция объявила в городе план «Перехват». Все обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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