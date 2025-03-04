У здания ИТМО в Петербурге водитель BMW X5 открыл огонь по девушке

Около здания ИТМО на Кронверкском проспекте 49 в Санкт-Петербурге прозвучали выстрелы. Это уже вторая стрельба за вечер. Разыскивается владелец темной BMW X5. Об этом сообщает telegram-канал «Дорожный инспектор».
«Петроградский район. Ищут BMW X5 и стрелявшего водителя. Стрелял бывший молодой человек девушки», — пишут авторы поста.
Предварительно, неизвестный мужчина открыл огонь по девушке прямо на тротуаре. Пострадавшая получила огнестрельное ранение и была обнаружена очевидцами в тяжелом состоянии. Стрелявшим оказался бывший молодой человек пострадавшей. После совершения преступления он скрылся на автомобиле BMW X5 темного цвета, в связи с чем полиция объявила в городе план «Перехват». Все обстоятельства выясняются.
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