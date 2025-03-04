В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закупили 800 саженцев деревьев, чтобы озеленить улицы и высадить на поля специального питомника. Об этом объявил мэр города Владислав Пинаев.
«800 саженцев деревьев закупили для муниципального „Горзеленхоза“. Часть будет высажена на поля питомника для дальнейшего доращивания, часть — в город для озеленения улиц. Пока яблони, липы, черемуха, башкирский тополь „спят“ в теплицах, цветочную рассаду уже готовят к пикировке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В питомнике для Нижнего Тагила планируется взрастить более 300 тысяч цветов. «Продолжаем развивать наше тепличное хозяйство», — заключил градоначальник.
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