04 марта 2025

В Нижнем Тагиле высадят почти тысячу деревьев. Видео

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Владислав Пинаев заявил о продолжении развития тепличного хозяйства
Владислав Пинаев заявил о продолжении развития тепличного хозяйства Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закупили 800 саженцев деревьев, чтобы озеленить улицы и высадить на поля специального питомника. Об этом объявил мэр города Владислав Пинаев.

«800 саженцев деревьев закупили для муниципального „Горзеленхоза“. Часть будет высажена на поля питомника для дальнейшего доращивания, часть — в город для озеленения улиц. Пока яблони, липы, черемуха, башкирский тополь „спят“ в теплицах, цветочную рассаду уже готовят к пикировке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В питомнике для Нижнего Тагила планируется взрастить более 300 тысяч цветов. «Продолжаем развивать наше тепличное хозяйство», — заключил градоначальник.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закупили 800 саженцев деревьев, чтобы озеленить улицы и высадить на поля специального питомника. Об этом объявил мэр города Владислав Пинаев. «800 саженцев деревьев закупили для муниципального „Горзеленхоза“. Часть будет высажена на поля питомника для дальнейшего доращивания, часть — в город для озеленения улиц. Пока яблони, липы, черемуха, башкирский тополь „спят“ в теплицах, цветочную рассаду уже готовят к пикировке», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В питомнике для Нижнего Тагила планируется взрастить более 300 тысяч цветов. «Продолжаем развивать наше тепличное хозяйство», — заключил градоначальник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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