Shot: мощный взрыв разрушил несколько этажей в жилом доме Белореченска. Видео

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В доме прогремел взрыв (архивное фото)
В доме прогремел взрыв (архивное фото) Фото:

В городе Белореченске (Краснодарский край) произошел взрыв в многоквартирном доме. Разрушено несколько этажей. Об этом сообщили очевидцы.

«Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке Белореченска на улице Красной. Пострадали пять человек», — сообщается в telegram-канале Shot.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы, передает канал. 

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В городе Белореченске (Краснодарский край) произошел взрыв в многоквартирном доме. Разрушено несколько этажей. Об этом сообщили очевидцы. «Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке Белореченска на улице Красной. Пострадали пять человек», — сообщается в telegram-канале Shot. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы, передает канал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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