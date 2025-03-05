В доме прогремел взрыв (архивное фото)
В городе Белореченске (Краснодарский край) произошел взрыв в многоквартирном доме. Разрушено несколько этажей. Об этом сообщили очевидцы.
«Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке Белореченска на улице Красной. Пострадали пять человек», — сообщается в telegram-канале Shot.
По предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы, передает канал.
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