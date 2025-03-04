Клава Кока хочет хозяйственного партнера

Клава Кока ненавидит грязь в своем доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) хочет себе хозяйственного партнера и считает, что если мужчина не умеет мыть посуду и заправлять кровать, то ему нужно на перевоспитание к маме. Кроме этого, она рассказала о том, как у нее уводили парня и первый поцелуй в своих соцсетях.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое. Если человек привык к беспорядку или считает, что за ним должна бегать женщина с тряпками — это буду не я», — написала Кока в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По ее словам, человек должен быть готов идти навстречу партнеру в быту, а иначе — это «красный флаг». «Отношения — работа, любовь — это труд», — заключила Высокова.

Также она поделилась, что однажды у нее увели парня. Клаву Коку испытывала очень сильные чувства долгое время и рассказала об этом своей самой близкой на тот момент подруге, а та увела у артистки бойфренда спустя пару месяцев. «Я еще такая дура была, такая: „ладно, лишь бы вы были счастливы“», — уточнила Клавдия. Звезда поведала, что даже после предательства общалась с той подругой. В какой-то момент уведенный парень даже пытался завести роман с Кокой. Для нее это стало травмирующим опытом.

Клава Кока поцеловалась впервые в 13 лет. Певица влюбилась в подростка с ирокезом на скейтборде. Это случилось, когда он провожал будущую артистку домой.

«Поцелуй был очень странным, потому что я, девчонка-отличница, изучала, как это нужно правильно делать, читала форумы, смотрела видео… Когда случился поцелуй, я поняла, что вообще все не так работает. Я поняла: чем больше ты изучаешь и знаешь, тем сильнее морочишь себе голову и настраиваешься на странные ожидания… Он был достаточно милым», — сказала Клавдия Высокова.

Фото: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)