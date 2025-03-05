Трамп: я получил «мощные сигналы» от РФ о готовности к переговорам по Украине

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Россия направила США «мощные сигналы» о готовности к миру, заявил Трамп
Россия направила США «мощные сигналы» о готовности к миру, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава США Дональд Трамп сообщил, что Россия выразила готовность к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что Вашингтон получил от Москвы «убедительные сигналы» на этот счет.

«Я получил мощные сигналы об их готовности к миру» — заявил Трамп во время своего выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Он также заявил, что глава Украины прислал ему письмо с желанием сесть за стол переговоров. Трамп выразил мнение, что пришло время «остановить это безумие».

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Глава США Дональд Трамп сообщил, что Россия выразила готовность к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что Вашингтон получил от Москвы «убедительные сигналы» на этот счет. «Я получил мощные сигналы об их готовности к миру» — заявил Трамп во время своего выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома. Он также заявил, что глава Украины прислал ему письмо с желанием сесть за стол переговоров. Трамп выразил мнение, что пришло время «остановить это безумие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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