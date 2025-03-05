Трамп: я получил «мощные сигналы» от РФ о готовности к переговорам по Украине

Глава США Дональд Трамп сообщил, что Россия выразила готовность к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что Вашингтон получил от Москвы «убедительные сигналы» на этот счет.
«Я получил мощные сигналы об их готовности к миру» — заявил Трамп во время своего выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома.
Он также заявил, что глава Украины прислал ему письмо с желанием сесть за стол переговоров. Трамп выразил мнение, что пришло время «остановить это безумие».
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