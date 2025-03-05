Трамп получил письмо от Зеленского о готовности завершить конфликт на Украине

Трамп: Украина готова подписать мирное соглашение
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Трамп сообщил, что Зеленский послал ему письмо, в котором говорит, что хочет мира на Украине
Трамп сообщил, что Зеленский послал ему письмо, в котором говорит, что хочет мира на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского. В нем глава Украины выразил готовность как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании текущего конфликта.

«В письме говорится, что Украина готова подписать мирное соглашение как можно скорее», — отметил Трамп во время выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Он также отметил, что неустанно работает над завершением российско-украинского конфликта. И поставил под сомнение целесообразность продолжения предоставления Киеву поддержки на прежних условиях.

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского. В нем глава Украины выразил готовность как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании текущего конфликта. «В письме говорится, что Украина готова подписать мирное соглашение как можно скорее», — отметил Трамп во время выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома. Он также отметил, что неустанно работает над завершением российско-украинского конфликта. И поставил под сомнение целесообразность продолжения предоставления Киеву поддержки на прежних условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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