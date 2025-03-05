Трамп получил письмо от Зеленского о готовности завершить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского. В нем глава Украины выразил готовность как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании текущего конфликта.
«В письме говорится, что Украина готова подписать мирное соглашение как можно скорее», — отметил Трамп во время выступления в конгрессе США. Трансляция велась на сайте Белого дома.
Он также отметил, что неустанно работает над завершением российско-украинского конфликта. И поставил под сомнение целесообразность продолжения предоставления Киеву поддержки на прежних условиях.
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