Врачи рассказали о состоянии младенца, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле

Младенец, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), был недоношенным. Сейчас он находится в реанимации, а поступил к медикам он в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе детской горбольницы.
«Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В настоящее время его готовят к переводу в отделение новорожденных недоношенных детей для дальнейшего лечения», — рассказали в пресс-службе.
Источник URA.RU рассказал, что мальчика оставили на скамейке сразу после родов. «Его завернули в полотенце и принесли к дому. Силовики опросили местных жителей около 10:00 [4 марта]», — сказал собеседник, отметив, что силовики осматривали камеры возле дома и садика, который стоит напротив, однако результатов, предположительно, это не дало. По словам другого источника, малыша могли родить в квартире.
4 марта новорожденного ребенка обнаружили на скамейке на улице Красноармейская (Ленинский район). Его подобрал местный житель и отнес в теплый подъезд, откуда вызвал скорую помощь. Сейчас полиция занимается поисками родителей малыша. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о ситуации — в отдельном сюжете URA.RU.
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