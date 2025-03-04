04 марта 2025

Врачи рассказали о состоянии младенца, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле

Ребенок, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле, был недоношенным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малыш был недоношенным, сейчас он в реанимации (архивное фото)
Малыш был недоношенным, сейчас он в реанимации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле младенца бросили на лавочке

Младенец, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), был недоношенным. Сейчас он находится в реанимации, а поступил к медикам он в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе детской горбольницы.

«Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В настоящее время его готовят к переводу в отделение новорожденных недоношенных детей для дальнейшего лечения», — рассказали в пресс-службе.

Источник URA.RU рассказал, что мальчика оставили на скамейке сразу после родов. «Его завернули в полотенце и принесли к дому. Силовики опросили местных жителей около 10:00 [4 марта]», — сказал собеседник, отметив, что силовики осматривали камеры возле дома и садика, который стоит напротив, однако результатов, предположительно, это не дало. По словам другого источника, малыша могли родить в квартире.

4 марта новорожденного ребенка обнаружили на скамейке на улице Красноармейская (Ленинский район). Его подобрал местный житель и отнес в теплый подъезд, откуда вызвал скорую помощь. Сейчас полиция занимается поисками родителей малыша. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о ситуации — в отдельном сюжете URA.RU.

Скамейка, на которой лежал малыш
Скамейка, на которой лежал малыш
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Младенец, которого оставили на скамейке в Нижнем Тагиле (Свердловская область), был недоношенным. Сейчас он находится в реанимации, а поступил к медикам он в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU в пресс-службе детской горбольницы. «Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В настоящее время его готовят к переводу в отделение новорожденных недоношенных детей для дальнейшего лечения», — рассказали в пресс-службе. Источник URA.RU рассказал, что мальчика оставили на скамейке сразу после родов. «Его завернули в полотенце и принесли к дому. Силовики опросили местных жителей около 10:00 [4 марта]», — сказал собеседник, отметив, что силовики осматривали камеры возле дома и садика, который стоит напротив, однако результатов, предположительно, это не дало. По словам другого источника, малыша могли родить в квартире. 4 марта новорожденного ребенка обнаружили на скамейке на улице Красноармейская (Ленинский район). Его подобрал местный житель и отнес в теплый подъезд, откуда вызвал скорую помощь. Сейчас полиция занимается поисками родителей малыша. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о ситуации — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...