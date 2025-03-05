Что известно о взрыве и обрушении дома в Белореченске: состояние пострадавших, ввод режима ЧС

Власти Белореченского городского поселения (Краснодарский край) объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим взрывом в многоквартирном жилом доме. По предварительным данным, причиной разрушения здания мог стать взрыв газового оборудования, как сообщают представители экстренных служб. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Подробности
В ночь на 5 марта в Белореченском городском поселении Краснодарского края в жилом доме 84 по улице Красной произошел взрыв бытового газа. Обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами. Повреждены 4 квартиры.
На место выехали все службы оперативного реагирования. Туда же выехал и глава МО Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко. «Ночью произошла трагедия в жилом доме 84 по улице Красной — взрыв бытового газа. Выехал на место происшествия», — написал чиновник в своем telegram-канале.
В населенном пункте введен режим ЧС. По данным пресс-службы МЧС Краснодарского края, на месте ЧП работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.
Пострадавшие
По данным telegram-канала «Краснодар и Край» на 7:41 по мск, в результате происшествия пострадали три человека. У одного из них 70 процентов ожогов тела. Им оказывается медицинская помощь.
Представители МЧС по региону сообщили, что все пострадавшие — взрослые. К тому же в ПВР было размещено 25 человек, в том числе 5 детей.
По словам Сидоренко, жильцы второго подъезда были временно размещены в гостинице «Белореченск». Им предоставлено горячее питание и все необходимые удобства.
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