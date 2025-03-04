В крупнейших городах ХМАО стремительно падает цена на вторичное жилье

В Нефтеюганске стоимость жилья на вторичном рынке за год обвалилась почти на 6,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие данные приводят аналитики агентства «Этажи».
«Удельная цена предложения за январь в среднем составляла 108 939 рублей за квадрат. В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 6 413 рублей»,— следует из исследования риелторов. Год назад средняя цена за квадрат в Нефтеюганске достигала 115,4 тысяч.
Выгоднее всего квадратный метр в городе обойдется в трехкомнатных квартирах — 106 259 рублей. Однушки продают в среднем по 115 288 рублей за квадрат. Самое дорогое жилье по Нефтеюганску находится в 15 микрорайоне — свыше 123 тысяч рублей за квадратный метр, а наиболее доступное — в 7 и 8 микрорайонах (около 102 тысяч рублей)
В Нижневартовске падение цен не так заметно: в сравнении с прошлым годом стоимость квартир упала на -0,95%, в денежном выражении — на 786 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квадрата в январе составила 82 163 рубля.
Самые дорогие квартиры по городу продаются в районе Комсомольского озера и в кварталах центральной улицы Мира — 86 619 рублей за квадрат. В поселке Тепличном можно купить жилье по цене 75 181 рублей за квадратный метр.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стоимость жилья на вторичном рынке за год снизилась на 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. Удельная цена предложения за январь 2025 в среднем составляла 124 854 рублей за квадратный метр.
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