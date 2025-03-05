В Чебаркуле вдвое сократили число претендентов на пост нового мэра

Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Чебаркуля (Челябинская область) отсеяла двух из четырех кандидатов на этот пост. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.
«Заседание комиссии состоялось 5 марта. К депутатскому голосованию допущены Михаил Панарин и Александр Никулин», — сообщили в собрании.
Панарин исполняет обязанности мэра, Никулин возглавляет городское управление физкультуры и спорта. Помимо них в конкурсе участвовали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов.
Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра сроком на пять лет. Выборы состоятся 11 марта.
Мэром Чебаркуля с 2020 года работала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку.
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