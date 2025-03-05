В Чебаркуле вдвое сократили число претендентов на пост нового мэра

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Новый глава в Чебаркуле появится на следующей неделе
Новый глава в Чебаркуле появится на следующей неделе Фото:

Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Чебаркуля (Челябинская область) отсеяла двух из четырех кандидатов на этот пост. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.

«Заседание комиссии состоялось 5 марта. К депутатскому голосованию допущены Михаил Панарин и Александр Никулин», — сообщили в собрании.

Панарин исполняет обязанности мэра, Никулин возглавляет городское управление физкультуры и спорта. Помимо них в конкурсе участвовали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов.

Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра сроком на пять лет. Выборы состоятся 11 марта.

Мэром Чебаркуля с 2020 года работала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку.

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Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Чебаркуля (Челябинская область) отсеяла двух из четырех кандидатов на этот пост. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов. «Заседание комиссии состоялось 5 марта. К депутатскому голосованию допущены Михаил Панарин и Александр Никулин», — сообщили в собрании. Панарин исполняет обязанности мэра, Никулин возглавляет городское управление физкультуры и спорта. Помимо них в конкурсе участвовали начальник городского управления образования Оксана Шалимова и местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов. Из двух кандидатов депутаты горсобрания выберут нового мэра сроком на пять лет. Выборы состоятся 11 марта. Мэром Чебаркуля с 2020 года работала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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