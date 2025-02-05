Мэр Чебаркуля Виноградова ушла в отставку, ее преемник приступил к работе

Депутаты Чебаркуля (Челябинская область) на заседании 5 февраля приняли отставку главы города Светланы Виноградовой. Временным главой стал Михаил Панарин. Об этом URA.RU сообщили в горсобрании.
«Депутаты проголосовали за решение отправить Виноградову в отставку. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию», — сообщили в собрании депутатов.
Светлану Виноградову выбрали главой Чебаркуля в декабре 2020 года. Ее поддержали 18 депутатов муниципалитета. Виноградова работала в статусе и. о. мэра Чебаркуля с марта 2019 года, после того, как предыдущий глава города Сергей Ковригин стал фигурантом уголовного дела.
Также депутаты назначили конкурс на пост нового главы города. До этого времени исполнять обязанности мэра будет новый вице-мэр по общим вопросам Михаил Панарин. По информации URA.RU, именно экс-руководитель аппарата администрации Саткинского округа станет новым главой Чебаркуля.
«Вчера мы приняли новую структуру администрации города. Я назначила Михаил Панарина заместителем главы по общим вопросам, он должностное лицо органа местного самоуправления», — рассказала Виноградова во время заседания. На нем также присутствовал политический вице-губернатор Челябинской области по внутренне политике Роман Воллерт.
Панарин родился в 1984 году. Проживал до 1998 года в республике Казахстан. В 1998 году переехал в Челябинскую область вместе с родителями в город Сатка, где закончил школу. Потом поступил в Южно-Уральский государственный университет. В 2012 году начал работать в администрации Саткинского муниципального района. В 2022 году по поручению президента был командирован в Донецкую народную республику, где находился до 2 февраля.
Это не первая в 2025 году отставка градоначальника. 20 января стало известно о сложении полномочий главы Верхнего Уфалея Сергея Тарасова.
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