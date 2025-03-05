У самолета треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Самолет летел из Уфы (архивное фото) Фото:

У самолета авиакомпании Utair треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург. Несмотря на трещину, командир судна принял решение следовать до аэропорта Кольцово. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж воздушного судна доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа. Запросил снижение на эшелон 100 и спрямление. „Бедствие“, „Срочность“ не объявлял. Решение следовать на аэродром назначения», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет выполнял рейс UTA-106 из Уфы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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У самолета авиакомпании Utair треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург. Несмотря на трещину, командир судна принял решение следовать до аэропорта Кольцово. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж воздушного судна доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа. Запросил снижение на эшелон 100 и спрямление. „Бедствие“, „Срочность“ не объявлял. Решение следовать на аэродром назначения», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет выполнял рейс UTA-106 из Уфы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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