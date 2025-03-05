У самолета треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург

Самолет летел из Уфы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У самолета авиакомпании Utair треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург. Несмотря на трещину, командир судна принял решение следовать до аэропорта Кольцово. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж воздушного судна доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа. Запросил снижение на эшелон 100 и спрямление. „Бедствие“, „Срочность“ не объявлял. Решение следовать на аэродром назначения», — передает telegram-канал Aviaincident. Самолет выполнял рейс UTA-106 из Уфы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.