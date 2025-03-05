NYT: Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи несмотря на уступки Зеленского

NYT: Трамп решил не возобновлять военную помощь Украине
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Трамп не изменил решение о приостановке помощи Украине
Трамп не изменил решение о приостановке помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп принял решение не возобновлять военную помощь Украине, несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и предложению по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

 «Владимир Зеленский во вторник предложил курс действий, который, по его словам, может положить конец [конфликту], одновременно пытаясь заверить администрацию Трампа в том, что его правительство привержено миру», — пишет газета. Несмотря на утверждения со стороны Украины, в Вашингтоне решили не возобновлять поставки оружия.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа приняла решение приостановить финансирование новых поставок вооружений Украине. Кроме того, рассматривается вопрос о заморозке уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Рустему Умерову и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой помощи.

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Президент США Дональд Трамп принял решение не возобновлять военную помощь Украине, несмотря на готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам и предложению по сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает американское издание The New York Times.  «Владимир Зеленский во вторник предложил курс действий, который, по его словам, может положить конец [конфликту], одновременно пытаясь заверить администрацию Трампа в том, что его правительство привержено миру», — пишет газета. Несмотря на утверждения со стороны Украины, в Вашингтоне решили не возобновлять поставки оружия. Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа приняла решение приостановить финансирование новых поставок вооружений Украине. Кроме того, рассматривается вопрос о заморозке уже запланированных передач оружия из американских военных запасов. Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Рустему Умерову и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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