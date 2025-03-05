МИД РФ выразил недоумение из-за поведения дипмиссии Молдавии

Послу Молдавии в Москве вручили ноту с требованием разъяснить, почему президент страны Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе, который прибыл в столицу в октябре прошлого года. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Главе молдавской дипмиссии выражено недоумение тем, что у Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова О.Б. Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты», — говорится на сайте министерства.
Как указано в заявлении МИД России, российской стороне непонятна причина, почему так получилось, ведь это является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В ответ на эту ситуацию послу Молдавии вручили текст Венской конвенции и вербальную ноту с требованием разъяснения причин такого нарушения. В ноте подчеркивается важность соблюдения международных договоренностей и единообразия практики в отношении глав дипломатических представительств, а также очередности вручения ими верительных грамот.
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