Суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат иностранной помощи

Верховный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи, одобренной Конгрессом на сумму два миллиарда долларов. Это решение было принято на фоне внутренних разногласий суда, так как голосование прошло с минимальным перевесом.
«Верховный суд отклонил просьбу Трампа заморозить миллиарды долларов иностранной помощи», — сообщает телеканал CNN. Решение было принято со счетом 5:4.
Несмотря на решение Верховного суда, точные сроки выплат не были немедленно установлены, что дало возможность Белому дому продолжить оспаривать этот вопрос в нижестоящих судебных инстанциях. Уточняется, что данный вопрос вызвал раскол в Верховном суде.
Ранее Верховный суд США поддержал позицию Дональда Трампа относительно приостановки финансирования зарубежной помощи. Глава Верховного суда Джон Робертс приостановил исполнение решения федерального суда, которое требовало от администрации Трампа возобновить финансирование контрактов и грантов для иностранных помощников. Кроме того, Робертс потребовал от организаций-истцов, работающих с USAID и Государственным департаментом по контрактам или грантам, предоставить свои аргументы по данному вопросу, передает Pravda.ru.
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