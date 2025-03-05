На Солнце произошла мощная вспышка

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На Солнце произошла мощная вспышка класса М
На Солнце произошла мощная вспышка класса М Фото:

На Солнце была зарегистрирована вспышка класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7», — сообщает ИПГ, передает ТАСС. Отмечается, что ее продолжительность составляет девять минут.

Согласно системе классификаций, солнечные вспышки разделяются на пять категорий в зависимости от интенсивности их рентгеновского излучения. Эти категории обозначаются как A, B, C, M и X. Каждая последующая категория указывает на десятикратное увеличение мощности по сравнению с предыдущей. Солнечные вспышки часто сопровождаются массовыми выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, оказывая значительное воздействие на магнитосферу планеты.

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На Солнце была зарегистрирована вспышка класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). «5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7», — сообщает ИПГ, передает ТАСС. Отмечается, что ее продолжительность составляет девять минут. Согласно системе классификаций, солнечные вспышки разделяются на пять категорий в зависимости от интенсивности их рентгеновского излучения. Эти категории обозначаются как A, B, C, M и X. Каждая последующая категория указывает на десятикратное увеличение мощности по сравнению с предыдущей. Солнечные вспышки часто сопровождаются массовыми выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, оказывая значительное воздействие на магнитосферу планеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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