В Перми в три раза увеличились продажи съедобных букетов

В феврале в Перми наблюдался рост продаж подарков на 10% в преддверии Международного женского дня. Так, съедобные букеты показали значительную популярность среди покупателей. А особенно высокий спрос был отмечен на клубнику в шоколаде, продажи которой увеличились на 76% по сравнению с февралем прошлого года.
«За последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2,5 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года. На 50% чаще покупали букеты из живых цветов и растения в горшочках», — пишет КП со ссылкой на аналитиков.
Кроме того, отмечается увеличение интереса к ручной работе: продажи аксессуаров, сделанных вручную, увеличились на 17%. Гаджеты, такие как планшеты, электронные книги и видеоигры, также показали рост продаж в преддверие праздника.
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