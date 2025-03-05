05 марта 2025

В Перми в три раза увеличились продажи съедобных букетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи букетов за последний месяц выросли на 51% в сравнении с январем
Продажи букетов за последний месяц выросли на 51% в сравнении с январем Фото:

В феврале в Перми наблюдался рост продаж подарков на 10% в преддверии Международного женского дня. Так, съедобные букеты показали значительную популярность среди покупателей. А особенно высокий спрос был отмечен на клубнику в шоколаде, продажи которой увеличились на 76% по сравнению с февралем прошлого года.

«За последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2,5 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года. На 50% чаще покупали букеты из живых цветов и растения в горшочках», — пишет КП со ссылкой на аналитиков. 

Кроме того, отмечается увеличение интереса к ручной работе: продажи аксессуаров, сделанных вручную, увеличились на 17%. Гаджеты, такие как планшеты, электронные книги и видеоигры, также показали рост продаж в преддверие праздника.

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В феврале в Перми наблюдался рост продаж подарков на 10% в преддверии Международного женского дня. Так, съедобные букеты показали значительную популярность среди покупателей. А особенно высокий спрос был отмечен на клубнику в шоколаде, продажи которой увеличились на 76% по сравнению с февралем прошлого года. «За последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2,5 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года. На 50% чаще покупали букеты из живых цветов и растения в горшочках», — пишет КП со ссылкой на аналитиков.  Кроме того, отмечается увеличение интереса к ручной работе: продажи аксессуаров, сделанных вручную, увеличились на 17%. Гаджеты, такие как планшеты, электронные книги и видеоигры, также показали рост продаж в преддверие праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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