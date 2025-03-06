В Нижнекамске жители возмутились из-за выдачи жилищного сертификата семье мигрантов. Местные жители, которые долгое время ожидают улучшения своих жилищных условий, выразили недовольство решением администрации города. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при предоставлении жилищного сертификата семье с миграционной историей в Нижнекамске Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Информацию об этом представители ведомства разместили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Уточняется, что общественность не согласна с предоставлением администрацией города Нижнекамска жилищного сертификата семье мигрантов из Таджикистана. В действиях администрации предусматривают коррупционную составляющую.
В связи с обвинениями, управление СК России по Республике Татарстан организовало процессуальную проверку. Исполнение данного поручения, а также процесс проверки процедур находятся под контролем в центральном аппарате.
Ранее в мэрии Нижнекамска объявили о вручении сертификата на приобретение квартиры многодетной семье из Таджикистана. Вручение прошло с личным участием мэра города Рамиля Муллина, который поздравил семью с этим событием.
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