Пермская арт-резиденция вошла в масштабный проект Росмолодежи

Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми считают, что это позволит расширить перечень направлений работы резиденции.
«Пермская арт-резиденция получит поддержку в организации и проведении образовательных программ для сотрудников, возможность участия в творческих мероприятиях, организуемых совместно с арт-резиденциями федеральной сети, привлечение в качестве спикеров и экспертов сотрудников арт-кластера „Таврида“», — говорится на сайте мэрии Перми. «Таврида» также окажет информационную поддержку Пермской арт-резиденции.
Сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ» включает более 60 площадок из 35 регионов России. Это часть федерального проекта «Молодежь России», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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