05 марта 2025

Пермская арт-резиденция вошла в масштабный проект Росмолодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская арт-резиденция вливается общероссийски проект
Пермская арт-резиденция вливается общероссийски проект Фото:

Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми считают, что это позволит расширить перечень направлений работы резиденции.

«Пермская арт-резиденция получит поддержку в организации и проведении образовательных программ для сотрудников, возможность участия в творческих мероприятиях, организуемых совместно с арт-резиденциями федеральной сети, привлечение в качестве спикеров и экспертов сотрудников арт-кластера „Таврида“», — говорится на сайте мэрии Перми. «Таврида» также окажет информационную поддержку Пермской арт-резиденции.

Сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ» включает более 60 площадок из 35 регионов России. Это часть федерального проекта «Молодежь России», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми считают, что это позволит расширить перечень направлений работы резиденции. «Пермская арт-резиденция получит поддержку в организации и проведении образовательных программ для сотрудников, возможность участия в творческих мероприятиях, организуемых совместно с арт-резиденциями федеральной сети, привлечение в качестве спикеров и экспертов сотрудников арт-кластера „Таврида“», — говорится на сайте мэрии Перми. «Таврида» также окажет информационную поддержку Пермской арт-резиденции. Сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ» включает более 60 площадок из 35 регионов России. Это часть федерального проекта «Молодежь России», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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