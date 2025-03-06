The Telegraph: лидеры ЕС призвали Зеленского пойти на уступки, чтобы помириться с Трампом

The Telegraph: Киеву придется пойти на уступки, ради поставок оружия от США
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Зеленскому придется пойти на большее, чем просто подписать сделку с США
Зеленскому придется пойти на большее, чем просто подписать сделку с США Фото:

Европейские лидеры настаивают на необходимости более значимых уступок со стороны Украины, включая начало мирных переговоров, для возобновления поставок военной помощи и разведданных от США. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Дипломатические источники сообщают, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому было предложено не только подписать сделку по полезным ископаемым, но и демонстрировать готовность к началу мирных переговоров. «Теперь Киеву придется продемонстрировать нечто большее, чем просто подписание самой сделки. Белый дом теперь хочет начать обсуждение условий мирного соглашения», — отметил один из европейских дипломатов в разговоре с The Telegraph.

В контексте обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины, стратегия «стального дикобраза», по словам издания, выдвигается как основной элемент. Эта концепция предусматривает значительное усиление оборонительных способностей Украины, чтобы в случае любой агрессии страна могла эффективно защитить себя.

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации после обмена острыми репликами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Такое мнение выразил Ихсан Сефа, полковник в отставке ВВС Турции и член Центрального комитета турецкой партии Vatan. Он отметил, что украинский лидер не получил ожидаемой поддержки от Европы, сообщает «Ридус».

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Европейские лидеры настаивают на необходимости более значимых уступок со стороны Украины, включая начало мирных переговоров, для возобновления поставок военной помощи и разведданных от США. Об этом сообщает издание The Telegraph. Дипломатические источники сообщают, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому было предложено не только подписать сделку по полезным ископаемым, но и демонстрировать готовность к началу мирных переговоров. «Теперь Киеву придется продемонстрировать нечто большее, чем просто подписание самой сделки. Белый дом теперь хочет начать обсуждение условий мирного соглашения», — отметил один из европейских дипломатов в разговоре с The Telegraph. В контексте обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины, стратегия «стального дикобраза», по словам издания, выдвигается как основной элемент. Эта концепция предусматривает значительное усиление оборонительных способностей Украины, чтобы в случае любой агрессии страна могла эффективно защитить себя. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации после обмена острыми репликами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Такое мнение выразил Ихсан Сефа, полковник в отставке ВВС Турции и член Центрального комитета турецкой партии Vatan. Он отметил, что украинский лидер не получил ожидаемой поддержки от Европы, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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