Украина пыталась завербовать российских школьников

ФСБ сорвала попытку Украины получить данные школьников из РФ для вербовки
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Украинские службы пытались завербовать российских школьников, передает ФСБ (архивное фото)
Украинские службы пытались завербовать российских школьников, передает ФСБ (архивное фото) Фото:

Федеральная служба безопасности раскрыла попытку украинской военной разведки получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По их данным, операцию по вербовке российских школьников, помимо украинских спецслужб, курировали и представители НАТО.

«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области. Цель состояла в их дальнейшей вербовке», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС. 

В рамках операции украинские спецслужбы получили нелегальный доступ к информационным ресурсам российских молодежных военно-патриотических организаций, включая «Авангард» и «Юнармия». Специалисты ФСБ выявили, что были перехвачены и изменены скан-копии писем, приглашающих к участию в военно-патриотическом диктанте, после чего произошла массовая рассылка измененных файлов в образовательные учреждения.

В этом году уже появлялась информация о том, что украинские спецслужбы используют несовершеннолетних для проведения диверсий и нападений на российские объекты. Украинские военные признавались, что в зоне СВО были сформированы штурмовые бригады детей. 

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Федеральная служба безопасности раскрыла попытку украинской военной разведки получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По их данным, операцию по вербовке российских школьников, помимо украинских спецслужб, курировали и представители НАТО. «ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области. Цель состояла в их дальнейшей вербовке», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС.  В рамках операции украинские спецслужбы получили нелегальный доступ к информационным ресурсам российских молодежных военно-патриотических организаций, включая «Авангард» и «Юнармия». Специалисты ФСБ выявили, что были перехвачены и изменены скан-копии писем, приглашающих к участию в военно-патриотическом диктанте, после чего произошла массовая рассылка измененных файлов в образовательные учреждения. В этом году уже появлялась информация о том, что украинские спецслужбы используют несовершеннолетних для проведения диверсий и нападений на российские объекты. Украинские военные признавались, что в зоне СВО были сформированы штурмовые бригады детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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