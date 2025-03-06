Украина пыталась завербовать российских школьников

Федеральная служба безопасности раскрыла попытку украинской военной разведки получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По их данным, операцию по вербовке российских школьников, помимо украинских спецслужб, курировали и представители НАТО.
«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области. Цель состояла в их дальнейшей вербовке», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС.
В рамках операции украинские спецслужбы получили нелегальный доступ к информационным ресурсам российских молодежных военно-патриотических организаций, включая «Авангард» и «Юнармия». Специалисты ФСБ выявили, что были перехвачены и изменены скан-копии писем, приглашающих к участию в военно-патриотическом диктанте, после чего произошла массовая рассылка измененных файлов в образовательные учреждения.
В этом году уже появлялась информация о том, что украинские спецслужбы используют несовершеннолетних для проведения диверсий и нападений на российские объекты. Украинские военные признавались, что в зоне СВО были сформированы штурмовые бригады детей.
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