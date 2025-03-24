Виктора Литвинова признали виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ Фото: Сайта «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» / spravedlivo.ru

Депутат городского собрания депутатов Копейска (Челябинская область) Виктор Литвинов попался с наркотиками в Самарской области. 24 марта Ставропольский райсуд Самарской области признал его виновным и назначили 20 тысяч рублей штрафа.

«Суд приговорил признать Литвинова виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ. Назначить ему наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — сообщили URA.RU в суде.

Согласно базе данным суда, заседание проходило в особом порядке. Дело поступило в суд 26 февраля. Судья Наталья Тюганкина назначила первое заседание на 24 марта. И в этот же день вынесла приговор.

По данным источника URA.RU в судебной системе, Литвинов попался с запрещенными веществами еще осенью 2024 года. Его машину в Самарской области остановили сотрудники ДПС. Дело дошло до осмотра автомобиля, во время которого в личных вещах Литвинова и нашли пакет с героином.

Литвинов, по данным агентства, заявил, что хранит наркотики для личного потребления. Распространять их он был не намерен.

Литвинов родился 13 октября 1988 года в поселке Амгунь Хабаровского края. В возрасте пяти лет с родителями переехал в Копейск. Имеет разряд кандидата в мастера спорта по боксу, завоевывал титулы чемпиона России и Урала. В городское собрание депутатов Литвинов избрался осенью 2024 года от партии «Справедливая Россия».

Виктора Литвинова признали виновным в употреблении наркотиков Скрин: официальный сайт Ставропольского районного суда Самарской области