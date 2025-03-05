05 марта 2025

Главный спортивный объект Нового Уренгоя остался без руководства

Глава дворца спорта «Звездный» в Новом Уренгое ушел на повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Обезглавлен главный спортивный объект Нового Уренгоя
Обезглавлен главный спортивный объект Нового Уренгоя Фото:

Главный спортивный объект Нового Уренгоя — дворец «Звездный» — остался без руководства. Теперь уже бывший директор Роман Лихтин покинул свой пост и ушел на повышение в городской депспорта.

«Роман Лихтин перешел на муниципальную службу. Теперь он будет занимать должность начальника отдела развития спорта. Это обычная ротация», — прокомментировали в мэрии.   

Как сообщают источники URA.RU, исполняющим обязанности директора «Звездного» назначен Никита Мордашин.  Эти изменения не повлияют на планируемые мероприятия, в число которых входят спортивные матчи и концерты

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Главный спортивный объект Нового Уренгоя — дворец «Звездный» — остался без руководства. Теперь уже бывший директор Роман Лихтин покинул свой пост и ушел на повышение в городской депспорта. «Роман Лихтин перешел на муниципальную службу. Теперь он будет занимать должность начальника отдела развития спорта. Это обычная ротация», — прокомментировали в мэрии.    Как сообщают источники URA.RU, исполняющим обязанности директора «Звездного» назначен Никита Мордашин.  Эти изменения не повлияют на планируемые мероприятия, в число которых входят спортивные матчи и концерты
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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