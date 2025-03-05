Главный спортивный объект Нового Уренгоя остался без руководства

Обезглавлен главный спортивный объект Нового Уренгоя
Главный спортивный объект Нового Уренгоя — дворец «Звездный» — остался без руководства. Теперь уже бывший директор Роман Лихтин покинул свой пост и ушел на повышение в городской депспорта.
«Роман Лихтин перешел на муниципальную службу. Теперь он будет занимать должность начальника отдела развития спорта. Это обычная ротация», — прокомментировали в мэрии.
Как сообщают источники URA.RU, исполняющим обязанности директора «Звездного» назначен Никита Мордашин. Эти изменения не повлияют на планируемые мероприятия, в число которых входят спортивные матчи и концерты
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