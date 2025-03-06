В Севастополе национализировали имущество компаний, поддержавших ВСУ

В Севастополе национализировали имущества ряда юридических и физических лиц, включая иностранных граждан, которые, по мнению властей, являются пособниками киевского режима и финансируют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня утром на заседании Правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что рабочей группе Антитеррористической комиссии в Севастополе удалось доказать, что данные лица осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования.
По данным Развожаева, эти граждане связаны с польским «правозащитным» фондом «Открытый диалог», который, как он пишет, представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России. Через этот фонд было перечислено более 520 тысяч долларов США в поддержку украинского правительства.
В перечень национализированного имущества вошли предприятия, такие как ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“, ООО „Завод судовой светотехники“, ООО „Плоск“, ООО „Тинос“, ООО „Эксплуатационная организация „Технотрон“ и другие. Перечень имущества, учитываемого как собственность города, также дополнился гаражами, котельными и другой технологической инфраструктуры.
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