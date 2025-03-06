В Севастополе национализировали имущество компаний, поддержавших ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Севастополе национализировали собственность имущество ряда юридических и физлиц, заявил Развожаев
В Севастополе национализировали собственность имущество ряда юридических и физлиц, заявил Развожаев Фото:

В Севастополе национализировали имущества ряда юридических и физических лиц, включая иностранных граждан, которые, по мнению властей, являются пособниками киевского режима и финансируют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня утром на заседании Правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что рабочей группе Антитеррористической комиссии в Севастополе удалось доказать, что данные лица осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования.

По данным Развожаева, эти граждане связаны с польским «правозащитным» фондом «Открытый диалог», который, как он пишет, представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России. Через этот фонд было перечислено более 520 тысяч долларов США в поддержку украинского правительства.

В перечень национализированного имущества вошли предприятия, такие как ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“, ООО „Завод судовой светотехники“, ООО „Плоск“, ООО „Тинос“, ООО „Эксплуатационная организация „Технотрон“ и другие. Перечень имущества, учитываемого как собственность города, также дополнился гаражами, котельными и другой технологической инфраструктуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе национализировали имущества ряда юридических и физических лиц, включая иностранных граждан, которые, по мнению властей, являются пособниками киевского режима и финансируют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Сегодня утром на заседании Правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что рабочей группе Антитеррористической комиссии в Севастополе удалось доказать, что данные лица осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования. По данным Развожаева, эти граждане связаны с польским «правозащитным» фондом «Открытый диалог», который, как он пишет, представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России. Через этот фонд было перечислено более 520 тысяч долларов США в поддержку украинского правительства. В перечень национализированного имущества вошли предприятия, такие как ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“, ООО „Завод судовой светотехники“, ООО „Плоск“, ООО „Тинос“, ООО „Эксплуатационная организация „Технотрон“ и другие. Перечень имущества, учитываемого как собственность города, также дополнился гаражами, котельными и другой технологической инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...