В больницы ЯНАО трудоустроились десятки врачей

С начала 2025 года в медучреждениях округа пришли работать 25 докторов различных специальностей. Восемь из них трудоустроились в Новом Уренгое. Подробности сообщают в окружном правительстве.
«Новые доктора появились в медицинских учреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги, Надыма, Муравленко, Мужи и Тазовского. Среди них фтизиатры, неонатологи, хирурги, неврологи, педиатры, терапевты, стоматологи», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Всего трудоустроились 25 врачей с начала года.
Как отмечет источник, восемь специалистов приехали на работу в Новый Уренгой — это два анестезиолога-реаниматолога, два педиатра, врач УЗИ, специалист по функциональной диагностике и эндокринолог. В новом хирургическом корпусе появился второй рентгенэндоваскулярный хирург.
Кроме этого, в стационаре окружной больницы с недавнего времени тоже работают новые доктора — неонатолог, невролог, кардиолог и анестезиолог-реаниматолог. В Ноябрьске появились два новых терапевта и акушер-гинеколог.
Между тем, округ испытывает нехватку врачей на станциях скорой помощи. Специалистам обещают заработки до 287 тысяч рублей.
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