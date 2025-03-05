05 марта 2025

В больницы ЯНАО трудоустроились десятки врачей

С начала 2025 года в медучреждения Ямала устроились 25 докторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые доктора появились в медицинских учреждениях округа
Новые доктора появились в медицинских учреждениях округа Фото:

С начала 2025 года в медучреждениях округа пришли работать 25 докторов различных специальностей. Восемь из них трудоустроились в Новом Уренгое. Подробности сообщают в окружном правительстве.

«Новые доктора появились в медицинских учреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги, Надыма, Муравленко, Мужи и Тазовского. Среди них фтизиатры, неонатологи, хирурги, неврологи, педиатры, терапевты, стоматологи», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Всего трудоустроились 25 врачей с начала года.

Как отмечет источник, восемь специалистов приехали на работу в Новый Уренгой — это два анестезиолога-реаниматолога, два педиатра, врач УЗИ, специалист по функциональной диагностике и эндокринолог. В новом хирургическом корпусе появился второй рентгенэндоваскулярный хирург.

Кроме этого, в стационаре окружной больницы с недавнего времени тоже работают новые доктора — неонатолог, невролог, кардиолог и анестезиолог-реаниматолог. В Ноябрьске появились два новых терапевта и акушер-гинеколог.

Между тем, округ испытывает нехватку врачей на станциях скорой помощи. Специалистам обещают заработки до 287 тысяч рублей. 

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С начала 2025 года в медучреждениях округа пришли работать 25 докторов различных специальностей. Восемь из них трудоустроились в Новом Уренгое. Подробности сообщают в окружном правительстве. «Новые доктора появились в медицинских учреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги, Надыма, Муравленко, Мужи и Тазовского. Среди них фтизиатры, неонатологи, хирурги, неврологи, педиатры, терапевты, стоматологи», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Всего трудоустроились 25 врачей с начала года. Как отмечет источник, восемь специалистов приехали на работу в Новый Уренгой — это два анестезиолога-реаниматолога, два педиатра, врач УЗИ, специалист по функциональной диагностике и эндокринолог. В новом хирургическом корпусе появился второй рентгенэндоваскулярный хирург. Кроме этого, в стационаре окружной больницы с недавнего времени тоже работают новые доктора — неонатолог, невролог, кардиолог и анестезиолог-реаниматолог. В Ноябрьске появились два новых терапевта и акушер-гинеколог. Между тем, округ испытывает нехватку врачей на станциях скорой помощи. Специалистам обещают заработки до 287 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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