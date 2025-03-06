Пермячки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Самым желанным подарком на 8 Марта у жительниц Перми оказалось путешествие. Об этом заявили 24% участниц опроса.
«Еще 14% респонденток предпочли бы деньги в качестве подарка. Следом в вишлисте идет парфюмерия, косметика, украшения, часы, подарочный сертификат», — сообщают аналитики сервиса SuperJob.
При этом всего один процент опрошенных пермячек мечтают о посуде и кухонной утвари. А также о деликатесах, сладостях, наборах чая и кофе, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.
В реальности, согласно данным опроса, женщины краевого центра чаще всего получают на праздник: цветы, конфеты, парфюм, уходовую косметику. Каждой четырнадцатой пермячке вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.
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