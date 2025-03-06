В Миассе добычей грабителей стали билеты банка приколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабители думали, что сорвали куш
Грабители думали, что сорвали куш Фото:

В Миассе (Челябинска область) преступники ограбили местного жителя, в рюкзаке которого хранились фейковые купюры. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Судя по всему, основной наживой для грабителей должны были стать деньги. Но вместо настоящих билетов Банка России в рюкзаке их ждали купюры «банка приколов». Еще большей досадой для злоумышленников стало задержание полицией.

«19-летний местный житель сообщил в полицию, что неизвестные похитили у него из рюкзака сотовый телефон и сувенирные банкноты, которые приняли за настоящие. Полицейские немедленно приступили к поиску злоумышленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Задержать грабителей удалось спустя несколько часов. Ими оказались неоднократно судимые 49-летний житель Миасса и 38-летний уроженец Казахстана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых мероприятий будет возвращено владельцу.

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В Миассе (Челябинска область) преступники ограбили местного жителя, в рюкзаке которого хранились фейковые купюры. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Судя по всему, основной наживой для грабителей должны были стать деньги. Но вместо настоящих билетов Банка России в рюкзаке их ждали купюры «банка приколов». Еще большей досадой для злоумышленников стало задержание полицией. «19-летний местный житель сообщил в полицию, что неизвестные похитили у него из рюкзака сотовый телефон и сувенирные банкноты, которые приняли за настоящие. Полицейские немедленно приступили к поиску злоумышленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Задержать грабителей удалось спустя несколько часов. Ими оказались неоднократно судимые 49-летний житель Миасса и 38-летний уроженец Казахстана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых мероприятий будет возвращено владельцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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