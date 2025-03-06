Отели Екатеринбурга вошли в топ лучших в России. Список

Более 40 отелей Екатеринбурга признаны лучшими в России за сервис
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые отели получают награду не в первый раз
Некоторые отели получают награду не в первый раз Фото:

42 гостиницы и хостела Екатеринбурга получили премию «Островок! Guests» Choice — 2024». Отели признаны лучшими за высокий уровень сервиса и комфорта, рассказали URA.RU организаторы. 

«Премия „Островок! Guests“ Choice» вручается объектам размещения, выбранным по ряду критериев. Среди них — высокая пользовательская оценка на протяжении всего года (не менее 9 баллов из 10), большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций», — поделились представители премии. 

В рейтинге гостей столицы Урала оказались как дорогие места отдыха, так и бюджетные. Недорогие (от 1900 рублей):

  • «Мельница история» (гостевой дом);
  • Poshtel VDali (хостел);
  • «Вокруг света» (хостел);
  • «Хижина дяди Тома» (квартира);
  • «Ленина, 52» (квартира);
  • London (мини-отель);
  • Space (мини-отель);
  • «Свердлова 27» (отель);
  • «Адаби» (мини-отель);
  • Four rooms (мини-отель);
  • Loff (отель);
  • «Белый клевер» (отель);
  • Traveller's Place (отель);
  • «Лайт Аэропорт Кольцово» (апартаменты);
  • Traveller's Place (апартаменты);
  • «Тихомиров» (апартаменты);
  • «Апартаменты писателя» (апартаменты);
  • Apart Seasons (апартаменты);
  • «Мечта 24» (апартаменты);
  • «Альянс Апарт Малевич» (апартаменты);
  • Apart Seasons Svartca (апартаменты);
  • «Жить хорошо» (апартаменты);
  • «Лайт аэропорт Кольцово» (апартаменты);
  • «СК Апарт» (апартаменты);
  • Аpart Sunny (апартаменты);
  • Allianceapart (апартаменты);
  • «Глобус» (апартаменты)

Отелей подороже оказалось меньше. Стоимость начинается от 5200 рублей:

  • Home Hotel;
  • Azimut;
  • «Грин Парк»;
  • «Новотель Екатеринбург Центр»;
  • «Чехов»;
  • TENET;
  • «Реноме»;
  • Hyatt Place Ekaterinburg;
  • "Sensa-room Горького 69";
  • Studio Ante;
  • Hyatt Regency Ekaterinburg;
  • «Конгресс Екатеринбург»;
  • «Респект Холл»;
  • «Пале Рояль»;
  • «Онегин»

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42 гостиницы и хостела Екатеринбурга получили премию «Островок! Guests» Choice — 2024». Отели признаны лучшими за высокий уровень сервиса и комфорта, рассказали URA.RU организаторы.  «Премия „Островок! Guests“ Choice» вручается объектам размещения, выбранным по ряду критериев. Среди них — высокая пользовательская оценка на протяжении всего года (не менее 9 баллов из 10), большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций», — поделились представители премии.  В рейтинге гостей столицы Урала оказались как дорогие места отдыха, так и бюджетные. Недорогие (от 1900 рублей): Отелей подороже оказалось меньше. Стоимость начинается от 5200 рублей:
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© Служба новостей «URA.RU»
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