42 гостиницы и хостела Екатеринбурга получили премию «Островок! Guests» Choice — 2024». Отели признаны лучшими за высокий уровень сервиса и комфорта, рассказали URA.RU организаторы.
«Премия „Островок! Guests“ Choice» вручается объектам размещения, выбранным по ряду критериев. Среди них — высокая пользовательская оценка на протяжении всего года (не менее 9 баллов из 10), большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций», — поделились представители премии.
В рейтинге гостей столицы Урала оказались как дорогие места отдыха, так и бюджетные. Недорогие (от 1900 рублей):
- «Мельница история» (гостевой дом);
- Poshtel VDali (хостел);
- «Вокруг света» (хостел);
- «Хижина дяди Тома» (квартира);
- «Ленина, 52» (квартира);
- London (мини-отель);
- Space (мини-отель);
- «Свердлова 27» (отель);
- «Адаби» (мини-отель);
- Four rooms (мини-отель);
- Loff (отель);
- «Белый клевер» (отель);
- Traveller's Place (отель);
- «Лайт Аэропорт Кольцово» (апартаменты);
- Traveller's Place (апартаменты);
- «Тихомиров» (апартаменты);
- «Апартаменты писателя» (апартаменты);
- Apart Seasons (апартаменты);
- «Мечта 24» (апартаменты);
- «Альянс Апарт Малевич» (апартаменты);
- Apart Seasons Svartca (апартаменты);
- «Жить хорошо» (апартаменты);
- «Лайт аэропорт Кольцово» (апартаменты);
- «СК Апарт» (апартаменты);
- Аpart Sunny (апартаменты);
- Allianceapart (апартаменты);
- «Глобус» (апартаменты)
Отелей подороже оказалось меньше. Стоимость начинается от 5200 рублей:
- Home Hotel;
- Azimut;
- «Грин Парк»;
- «Новотель Екатеринбург Центр»;
- «Чехов»;
- TENET;
- «Реноме»;
- Hyatt Place Ekaterinburg;
- "Sensa-room Горького 69";
- Studio Ante;
- Hyatt Regency Ekaterinburg;
- «Конгресс Екатеринбург»;
- «Респект Холл»;
- «Пале Рояль»;
- «Онегин»
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