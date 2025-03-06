На северо-западе Челябинска на ремонт дороги потратят миллиард рублей. Карта

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Дорогу отремонтируют по улице Братьев Кашириных
Дорогу отремонтируют по улице Братьев Кашириных Фото:

В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Братьев Кашириных. Контракт на ремонт комитет дорожного хозяйства и транспорта Челябинска заключил с ООО «Уралдорстрой». Подрядчик должен выполнить работы за миллиард рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. Подрядчик должен обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры. Также предусмотрен ряд других работ. Стоимость контракта — более 994,3 миллиона рублей», — сообщается в документе.

Аукцион по поиску подрядчика на ремонт дороги на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской был объявлен 11 февраля. Об участии заявил только «Уралдорстрой», который снизил начальную стоимость контракта с 999,1 млн до 994 млн рублей. Заявку подрядчика признали соответствующей требованиям. Контракт на проведение работ подписан 6 марта.

Дорогу отремонтируют по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской
Дорогу отремонтируют по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской
Фото:

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В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Братьев Кашириных. Контракт на ремонт комитет дорожного хозяйства и транспорта Челябинска заключил с ООО «Уралдорстрой». Подрядчик должен выполнить работы за миллиард рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. Подрядчик должен обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры. Также предусмотрен ряд других работ. Стоимость контракта — более 994,3 миллиона рублей», — сообщается в документе. Аукцион по поиску подрядчика на ремонт дороги на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской был объявлен 11 февраля. Об участии заявил только «Уралдорстрой», который снизил начальную стоимость контракта с 999,1 млн до 994 млн рублей. Заявку подрядчика признали соответствующей требованиям. Контракт на проведение работ подписан 6 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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